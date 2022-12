Cerca de 14 mil policiais e guardas foram mobilizados em toda a França para este domingo, 18, quando a seleção francesa enfrenta a Argentina na final da Copa do Mundo 2022. Na sexta-feira, 16, quando formalizou o anúncio, o ministro do Interior do país, Gérald Darmanin, lembrou que, em 2018, 600 mil pessoas comemoraram o bicampeonato dos “Bleus” na Champs-Élysées. Segundo o governo francês, cerca de 2.750 policiais estarão na tradicional avenida parisiense. Neste domingo, apenas o acesso de pedestres ao local será permitido – o tráfego rodoviário só pôde ocorrer até a véspera da decisão.

O contingente mobilizado para a final da Copa do Catar é superior ao organizado para a semifinal em que a França venceu o Marrocos por 2 a 0. Naquela ocasião, foram mobilizados 10.000 agentes em todo o país, dos quais 2.000 na capital. No entanto, apesar da presença da polícia, houve tumultos e confrontos. As autoridades detiveram 266 pessoas, incluindo 40 próximas à extrema direita em Paris. “Eles vieram em busca de briga”, explicou Darmanin, que antecipou uma reunião nesta sexta-feira para analisar as atividades dos grupos de extrema direita no fim de semana e detê-los se necessário. “São algumas dezenas de pessoas, mas essas pessoas são perigosas e o Ministério do Interior vai persegui-las”, acrescentou o ministro.

*Com informações da AFP