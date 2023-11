A FPF (Federação Paulista de Futebol) realizou na noite desta quinta-feira, 16, o sorteio da Série A1 Campeonato Paulista 2024, marcado para acontecer entre os dia 21 de janeiro e 7 de abril do ano que vem. Assim como nas edições anteriores, os 16 times foram divididos em quatro grupos, sendo que as equipes da mesma chave não se enfrentam na primeira fase. O Santos está no Grupo A, ao lado de Santo André, Portuguesa e Ituano. Já o Palmeiras, atual campeão, está no Grupo B, com Ponte Preta, Guarani e Água Santa. No Grupo C estão Corinthians, Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol. Por fim, São Paulo, Novorizontino, Botafogo-SP e São Bernardo estão do Grupo D. Vale lembrar que os dois melhores de cada chave se enfrentam nas quartas de final.

Confira os grupos abaixo:

Grupo A: Santos, Santo André, Portuguesa e Ituano.

Grupo B: Palmeiras, Ponte Preta, Guarani e Água Santana.

Grupo C: Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Red Bull Bragantino.

Grupo D: São Paulo, Novorizontino, Botafogo-SP e São Bernardo.

FORMATO DEFINIDO PARA O PAULISTÃO SICREDI 2024!#FutebolPaulista #PaulistãoSicredi2024 pic.twitter.com/UjiEjvShmB — Paulistão (@Paulistao) November 16, 2023