Uma noite memorável para a Colômbia em Barranquilla. Nesta quinta-feira (16), pela quinta rodada das eliminatórias sul-americanas, a seleção local venceu o Brasil pela primeira vez na história da competição. Os comandados de Fernando Diniz saíram na frente logo aos três minutos de jogo com Gabriel Martinelli, mas viram os adversários criarem mais e conseguirem a virada com dois gols de Luis Díaz no segundo tempo: 2 a 1.

Uma semana depois de ser liberado de sequestro, o pai de Luis Díaz acompanhou o jogo no Metropolitano de Barranquilla e foi às lágrimas nos gols de seu filho. Após o apito final, o camisa 7 colombiano recebeu abraço de Alisson, companheiro no Liverpool.

Assim como João Pedro, Paulinho e Pepê, Endrick entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Brasil. Teve poucas oportunidades para participar, mas entrou para história como o quarto mais jovem a estrear com a amarelinha, atrás apenas de Pelé, Edu e Coutinho.

Com a derrota, o Brasil segue com sete pontos e cai para a quinta posição das eliminatórias. A Colômbia, que segue invicta, chega a nove e agora é a terceira, atrás de Argentina e Uruguai.

As seleções voltam a campo na próxima terça-feira, dia 21, pela sexta rodada. O Brasil recebe a Argentina no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), e a Colômbia visita o Paraguai às 20h (horário de Brasília).

O post Brasil perde de virada para Colômbia por 2 a 1 apareceu primeiro em Portal Você Online.