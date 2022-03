Avalie o post

Estádio estava fechado para reforma no gramado; Mengão aguarda para saber adversário da semifinal

Rio de Janeiro – Inflado pela torcida, que esgotou os ingressos na reabertura do Maracanã, o Flamengo venceu o Bangu por 6 a 0, na noite deste sábado (12), pela 11ª e última rodada da primeira fase do Cariocão. Os gols do Mengão foram marcados por Arrascaeta, Gabigol (dois), Léo Pereira (dois) e Matheus França.

Flamengo goleia o Bangu por 6 a 0 na reabertura do Maracanã

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Com a vitória, o Rubro-Negro se despede da Taça Guanabara com 26 pontos e na vice-liderança. Agora o Flamengo vai aguardar o final da rodada para conhecer o adversário da semifinal – Vasco ou Botafogo.



O jogo

O início de partida do Flamengo foi avassalador. Aos 4’, a primeira falta próxima a área, mas não surtiu efeito com a cobrança de David Luiz.

Logo depois, aos 7’, ficou nítido que Gabigol marcaria um gol na partida. A primeira finalização do atacante foi em um chute cruzado de Arrascaeta, e na sobra dentro da área, Gabriel finalizou frente ao goleiro, exigindo uma boa defesa. No rebote, mais uma defesa, dessa vez, na finalização de Everton Ribeiro.

O primeiro gol da partida veio com Arrascaeta, marcando mais uma vez. Em belo contra-ataque, Gabigol tabelou com Matheuzinho, recebeu dentro da área, mas foi travado no chute. O uruguaio, livre, só empurrou para o gol.

Cinco minutos depois, Gabigol voltou a balançar as redes no Maracanã. Everton Ribeiro achou o atacante onde não tinha espaço e deu uma linda assistência. O camisa 9 só precisou finalizar, por baixo das pernas do goleiro.

Por muito pouco, David Luiz não ampliou o placar. Em lance de escanteio, Arrascaeta cruzou na medida para David Luiz cabecear, mas Paulo Henrique se esticou e fez uma bela defesa.

A pressão rubro-negra continuou com finalizações de João Gomes, Gabigol, Léo Pereira e companhia.

O terceiro gol do Flamengo veio já no final, aos 43’, quando parecia que não teria mais na primeira etapa. Em tabela de Arrascaeta, Thiago Maia e Everton Ribeiro, o uruguaio recebeu no alto, por último, e deixou Léo Pereira livre para marcar, também de cabeça.

Três vira, seis acaba

Paulo Sousa voltou para o segundo tempo com Pedro e Diego, no lugar de Everton Ribeiro e João Gomes, mas eles não entraram bem. Com o placar definido, o Flamengo diminuiu o ritmo e só foi dobrar a vantagem na segunda metade.

Renatinho, do Bangu, quase conseguiu fazer o gol de honra da equipe. Aos 14’, Lucas Oliveira ajeitou para o camisa 5 finalizar cruzado e exigir uma bela defesa de Hugo, que jogou a bola para escanteio. De lá para cá, foi pressão total do Mengão.

Em um segundo tempo calmo, Matheus Cunha tratou de recolocar o Flamengo na partida. Aos 29’, Pedro recebeu de Gabigol, fez o pivô e deixou para Matheus chegar chutando forte. A bola desviou na zaga alvirrubra e encobriu o goleiro. Foi o primeiro gol do jogador, de 17 anos, como profissional.

Léo Pereira, em uma de suas melhores partidas com a camisa rubro-negra, fez o segundo. Novamente Arrascaeta dando assistência, em mais um lance de escanteio, o zagueiro subiu mais alto e cabeceou para o fundo da rede.

Foi nos acréscimos que veio o sexto e último gol do jogo. Artilheiro isolado do Carioca com sete gols, Gabigol ampliou após uma linda enfiada de bola de Arrascaeta para Isla, que precisou só cruzar na área para o atacante.

No último lance da partida, em uma falta na entrada da área, Diego tentou marcar o sétimo gol, mas o goleiro adversário defendeu.



