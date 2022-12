Passar o fim de ano em Manaus (AM) é uma boa oportunidade para explorar as atrações e os sabores da Amazônia. Comandado pela chef Sofia Benelak, o restaurante do hotel Juma Ópera preparou experiências gastronômicas inesquecíveis para celebrar o Natal e o Réveillon.

A ceia de 24 de dezembro, por exemplo, terá decoração especial e música ao vivo. O jantar vai começar com pães de fermentação natural, frutas secas e patês, além de entradas como carpaccio de pirarucu defumado e ramen amazônico.

Em seguida, os visitantes poderão provar dois pratos principais. Na primeira etapa, será possível escolher entre bacalhau espiritual ou arroz de pato confit. Já na segunda, as opções serão leitão assado ao vinho tinto com arroz de castanhas e farofinha de alho ou fatias de peru assado recheado com farofa enriquecida, chutney de manga, legumes e frutas grelhadas.

O jantar também terá um prato de queijos variados e frutas secas. Depois, será finalizado com sobremesa (baba ao rum ou bûche de Noel) e café com petit four. Vale a pena destacar que a experiência inclui uma garrafa de vinho (tinto ou branco) e bebidas como água, refrigerantes, sucos e cervejas.

No dia 25, o café da manhã terá música ao vivo e delícias como panetones e bolos de Natal. O almoço, por sua vez, oferecerá receitas clássicas do cardápio do Restaurante Ópera e uma opção temática de Natal, que terá entrada, prato quente e sobremesa.

O preço das diárias para comemorar o Natal no Juma Ópera parte de R$ 2.619,00 apartamento duplo, incluindo a ceia natalina e o café da manhã.

Fotos do local - Fotos: Divulgação

Programação de Réveillon

A programação de Ano Novo do Juma Ópera vai celebrar a chegada de 2023 em alto estilo. Em 31 de dezembro, o Restaurante Ópera será palco de uma ceia especial, a partir das 20h30, com direito a música ao vivo e decoração à luz de velas.

O jantar terá entradas como trouxinhas de pato ao tucupi e tartare duplo de camarão com abacate e aioli, além de três pratos principais: pirarucu de casaca, risoto de tacacá e pernil de cordeiro com molho de vinho tinto, cogumelos salteados e arroz selvagem.

A refeição incluirá prato de queijos e frutas secas, sobremesas (Passion Juma ou texturas de chocolates amazônicos) e café com petit four.

Depois do jantar, a partir das 23h, os visitantes seguirão para o rooftop do Juma Ópera, onde será possível ver a queima de fogos na virada do ano. Os participantes receberão uma taça de espumante de cortesia e brinquedos surpresa. Para criar um clima ainda mais especial, a piscina do local será decorada com velas flutuantes e luz cênica.

O espaço no topo do prédio do hotel também contará com uma pista de dança, que será animada por um DJ até às 3h. Além disso, um petit dejeuner será servido por volta da 1h30.

Quem quiser curtir a virada até tarde não precisa se preocupar em acordar cedo. Isso porque o Juma Ópera servirá um delicioso Mini Brunch, que ficará disponível das 7h às 16h no primeiro dia de 2023.

Os visitantes serão recepcionados com uma taça de Chandon Brut Rosé e poderão aproveitar pratos frios e quentes elaborados pelo Chef.

As diárias para celebrar o Réveillon no Juma Ópera partem de R$ 3.819,00 apartamento duplo, incluindo a ceia na noite da virada (com uma garrafa de Chandon Brut Rosé ou Brut) e um Café da Manhã recheado de exclusivas e saborosas opções.

Mais informações em Link.