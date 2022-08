A Comissão Organizadora e a Comissão Julgadora do Festival de Cirandas de Manacapuru informaram no final da tarde desta segunda-feira (29) que a 24ª edição do evento deste ano não terá um campeão, devido ao acidente que vitimou participantes da ciranda Flor Matizada, no último domingo (28), quando uma alegoria pendurada com vinte participantes despencou de um guindaste de uma altura de aproximadamente 12 metros.

As notas dos jurados da apresentação da Ciranda Guerreiros Mura da sexta-feira (26), Ciranda Tradicional do sábado (27), além da Ciranda Flor Matizada, foram incineradas no 9° Batalhão de Polícia Militar, em Manacapuru, nesta segunda-feira (29).

A decisão desfaz ainda o título de honra previsto para a Tradicional, que não conseguiu concluir a apresentação que foi interrompida após forte chuva.

Em documento, a Comissão de Jurados e a Comissão Organizadora do festival presta os profundos sentimentos e demonstração de respeito à comunidade artística da região.

Atendimento as vítimas

Participantes feridos no acidente tiveram pronto-atendiimento e foram transferidos para Manaus, entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira.

A atuação rápida e integrada da estrutura montada pelo governo estadual permitiu a assistência das vítimas. Até o momento, 17 pacientes foram transferidos para Manaus e estão internados três hospitais da rede pública e um da rede particular.

Nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Manaus, as autoridades de segurança, de saúde e social do Estado destacaram o trabalho realizado após o acidente.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz, as primeiras remoções de vítimas graves para hospitais de Manaus foram realizadas poucas horas após o acidente

“Por volta de 22h30, o incidente ocorreu na terceira noite e as nossas equipes de socorro que estavam na arena, de imediato, fizeram a retirada de todas as pessoas que estavam naquela alegoria. Foi feita a estabilização imediata nas nossas unidades de resgate e na ambulância que estava lá e foram deslocadas ao hospital”, destacou.

O secretário da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur, explicou que, por meio da coordenação do CICC, instalado em Manacapuru, após o acidente o local foi evacuado de forma ordenada para garantir a segurança dos torcedores e a continuação dos trabalhos das equipes de resgate e de saúde.

“O CICC conseguiu manter o público de maneira ordenada e junto com a Polícia Militar evacuou todos sem tumulto mantendo a ordem. A Polícia Civil e a perícia do Departamento de Polícia Técnico Científica agiram rapidamente na investigação do caso”.

Para assistência às vítimas, a Secretaria de Saúde disponibilizou 19 ambulâncias, divididas em UTIs e de cuidados intermediários, reforçando o atendimento emergencial de pronta-resposta.

“No momento que fomos demandados, já mandamos ambulâncias UTIs em contato direto com o secretário municipal de saúde. Nós preparamos todos os nossos hospitais para receber. Todo mundo sabe que a tendência é levar para o HPS 28 de agosto, o tempo inteiro, então nós programamos isso. Além disso, tínhamos o movimento de Manaus, então foram divididos os grandes HPS de forma coordenada”, disse o secretário de Saúde, Anoar Samad.

Perícia

A diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Margareth Vidal, afirmou que os trabalhos de perícia para identificar as causas do acidente iniciaram logo após a saída das vítimas e do público e terá continuidade.

“Nós tínhamos peritos criminais que, imediatamente, fizeram o isolamento e preservação do local e ali fizeram um estudo preliminar, no qual iniciou a segunda etapa que começamos hoje. Hoje, nós temos no local dois peritos especialistas em engenharia mecânica, ontem foi feito um estudo muito superficial do local e hoje está sendo feito um estudo mais aprofundado sobre o equipamento e sobre a estrutura que despencou”, disse a diretora.

