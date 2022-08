Os representantes de Guerreiros Mura, Tradicional, Flor Matizada e da comissão julgadora do XXIV Festival de Cirandas decidiram pelo cancelamento da disputa em 2022.

O ato foi oficializado com a incineração das notas dos jurados, na tarde desta segunda-feira (29) – data na qual seria realizada a apuração.

A decisão considera os acontecimentos ocorridos na arena do Parque do Ingá – o mais grave sendo o acidente com um módulo alegórico da Ciranda Flor Matizada, que feriu 25 pessoas, seis em estado grave.

Vale lembrar que, no sábado, um temporal cancelou o espetáculo da Ciranda Tradicional. A forte chuva causou tumulto nas saídas do Parque do Ingá e comprometeu a segurança do público.