Em sua 16ª edição, o evento busca valorizar os bares de todo o Brasil. Inscrições vão até 18 de outubro

Diversidade e diversão. Estas são palavras que se encaixam de modo perfeito no espírito do Bar em Bar, festival promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

São 15 dias em que os bares, botecos e restaurantes mostram sua criatividade, fazem concursos e promoções, fidelizando os clientes e trazendo mais receita. Este ano o tema celebra a vida e o retorno dos clientes às mesas e aos balcões: “O melhor lugar do mundo é aqui e agora”.

O evento vai acontecer entre os dias 27 de outubro e 13 de novembro, nos estabelecimentos que aderirem ao festival. Os bares, restaurantes e botecos interessados podem se inscrever até 18 de outubro, um dos critérios para inscrição é ser associado Abrasel e está em dia com as mensalidades.

Para participar, basta acessar acessar o link n bio do Instagram da @abraselam ou entrar em contato pelo 98292 0021 e preencher o formulário de inscrição.

Mecânica do festival

Para participar do festival, os estabelecimentos devem criar uma receita diferente daquelas já ofertadas no cardápio, que serão oferecidas a um preço promocional.

Sendo uma maneira de atrair novos consumidores e receber feedbacks não só sobre as porções criadas, mas também sobre o serviço do estabelecimento.

É também um momento oportuno para estimular a criatividade dos chefs, elaborar novos petiscos e tornar o menu do bar cada vez mais atrativo.

O concurso contará em sua programação com um concurso entre os participantes por meio de votação do público que visitará o estabelecimento participante e votará no site https://concursoabraselam.com.br/ e escolherá o seu petisco preferido. O Bar em Bar acontece nos estabelecimentos nos dias e horário de cada participante.

