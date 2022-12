A explosão aconteceu por volta das 6h30 no restaurante Vasto, que pertence ao grupo Coco Bambu, na rua Professor Joca Vieira, no bairro Fátima, zona leste de Teresina (PI). Ele foi inaugurado há menos de um mês, em 28 de novembro.

O impacto também atingiu um restaurante Coco Bambu, que fica ao lado do local da explosão, e imóveis vizinhos. Vídeos publicados nas redes sociais mostram vidros estilhaçados no chão.

Moradores relatam ter acordado "no susto" com o barulho da explosão.

Márcio da Costa e Silva, de 35 anos, é vigilante no local e ficou ferido na explosão. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e informaram que ele foi levado para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT) com queimaduras pelo corpo e desorientado.

De acordo com o diretor técnico do Hospital de Urgência de Teresina, Ítalo Costa, o paciente entrou no hospital consciente, estável e com respiração ambiente.

“A equipe de cirurgia plástica o avaliou, todas as medidas iniciais foram tomadas e os ferimentos tratados. Ele está sob vigilância até ser transferido para a unidade de tratamento de queimados onde já tem um leito reservado. No momento se encontra na nossa linha de cuidado de traumas”, disse.

O diretor afirmou ainda que apenas um funcionário do restaurante deu entrada no HUT e que o paciente foi acometido de grande queimadura tendo a superfície corporal relativamente comprometida. “Ele teve queimaduras de terceiro grau e está sendo monitorado. Ele não corre risco no momento, mas não temos como prever como ele estará daqui há alguns dias”, ressaltou.