Um casal identificado como Nelson Figueiredo Lima e sua mulher Franciele Diniz, foram presos acusados de plicarem golpes usando nomes de secretários da prefeitura de Manaus além de falsificar documentos públicos.A prisão aconteceu nesta sexta-feira (9).

Uma terceria suspeita, indenticada até o momento como está foragida.

Ao menos, 58 empresas fornecedoras de serviços e produtos em Manaus foram enganadas. O homem aplicava o golpe se passando por agente da Prefeitura de Manaus e atuava ilegalmente na abertura de empresas, além de dar andamento em processos de licitação e pregões empresariais.

Cadastro e inscrição para ganhar casa popular é dos principais alvos de estelionatários. Porém a prefeitura de Manaus sempre informou que não terceiriza esse serviço.

Nelson Figueiredo Lima

– líder dos golpistas

Francilene Diniz – esposa e procurada, responsável por receber os valores em Pix



Franciele era motorista e se passava por esposa. Ela Foi detida, mas depois liberada

“Não estamos fazendo novo cadastramento, nem autorizamos qualquer instituição, ong, associação ou pessoa a realizar cadastro. Também não é feita qualquer cobrança quando a prefeitura realiza o serviço”, avisava a prefeitura em um dos alertas de golpes.

Nelson foi considerado o maior golpista do Amazonas pelas autoridades. A polícia suspeita que ainda existam outras empresas que tenham assinado contratos com o homem. Até o momento a polícia não estipula um valor do prejuízo que o homem causou para os empresários.

Ele foi levado para o 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona oeste de Manaus.

Franciele foi detida no momento da prisão, mas foi liberada após a polícia não ter provas diretas contra ela.

