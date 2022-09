Os manauaras terão a opção de curtir diversos eventos culturais em vários lugares no Centro da cidade, Distrito Industrial, São Raimundo e Cidade Nova com a programação do projeto Circuito +Cultura, neste final de semana.

Neste sábado (10), a agenda cultural começa no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), na Bola da Suframa, no Distrito Industrial da capital amazonense, a partir das 9h com a apresentação do Grupo Kariçu.

Na Zona Norte, a opção é o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola com o espetáculo de dança “Em um só corpo”, das 10h às 11h.

Na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), o cantor Ramon Lopes se apresenta no coreto das 10h ao meio-dia.

No Cineteatro Guarany, a partir das 18h30, serão exibidos os filmes: “Eles podem voltar”, “Abismo”, “A Mesa”, “Viagem”, “Três”, “Frequência do Além” e “Um lugar especial”, com classificação indicativa de 12 anos.

No Largo de São Sebastião, ainda no sábado, das 18h às 20h, o público conta com uma programação para toda família, começando com atividades circenses da Trupe de Animação Respirart.

A partir das 19h, é a vez de Tatá Jatobá e Banda levar a música ao Largo.

No bairro São Raimundo, o sábado também é sinônimo de diversão no Parque Rio Negro. Apresentam-se no espaço, os palhaços Feupuudo, Picolé, Spoleta, Ventarola, o artista Pau Alain Vasquez na perna de pau. O som fica por conta da Banda Mob Dog.

No domingo (11), as atividades retornam ao Centro, no Largo de São Sebastião. Das 17h às 19h, o espaço conta com a presença da Trupe de Animação Fantasy Mascote, em seguida, o show musical “Gaia” com Gabriela Dias e Banda.

O Teatro da Instalação recebe a peça “São Jorge e Dragão”, enquanto o cantor Carlos Batata se apresenta no teatro Gebes Medeiros. Em ambos os espaços, a programação inicia às 19h.

A programação de domingo também volta ao Parque Rio Negro, das 18h às 20h, com os palhaços Feupuudo, Picolé, Spoleta, Ventarola, o artista Pau Alain Vasquez na perna de pau e a Banda Carisma.

Veja a Programação

Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), das 9h às 10h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, das 10h às 11h

Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), das 10h ao meio-dia

Cineteatro Guarany, às 18h30

Largo de São Sebastião, das 18h às 20h e das 17h às 19h

Parque Rio Negro, das 18h às 20h

Teatro da Instalação, das 19h às 20h

Teatro Gebes Medeiros, das 19h às 20h

O post Circuito+Cultura tem atrações em oito locais de Manaus neste fim de semana apareceu primeiro em Portal Você Online.