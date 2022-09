Evento do Casarão de Ideias terá atrações musicais e artísticas, além de expositores e um pocket da mostra “Cores de Frida”.

O espaço cultural Casarão de Ideias vai realizar a segunda edição do evento “Te Encontro na Barroso – Sua Rua Cheia de Arte”, no Centro de Manaus.

A programação será no domingo (18), das 16h às 22h, na Rua Barroso, localizada no Centro da cidade, Zona Sul.

O evento vai contar com uma feira criativa, apresentações musicais, circenses, além de um pocket da mostra “Cores de Frida”. A entrada é gratuita.

A feira criativa terá serviços de gastronomia, roupas e acessórios, papelaria e artesanato.

Entre os participantes estão a Associação Beneficente Intercultural Kokamas da Amazônia e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que irá distribuir mudas de plantas.

Na área da música, a animação ficará por conta dos DJs Gustavo Sill, Omã, FZero, Luaninha, Vena Volu, KA Seixas e pelos shows ‘Vem Pro Vapo’, com Sants; ‘Kwarahy Tazyr’, com Kaê Guajajara, além da apresentação da banda Rahvox.

O evento terá, ainda, espaços instagramáveis. O público poderá fazer a doação de livros e conferir um pocket da exposição “Cores de Frida”, que mostra aspectos da artista plástica mexicana Frida Kahlo.

De acordo com João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias e idealizador do evento, a primeira edição, ocorrida em maio deste ano, teve aceitação por parte da população, dos microempreendedores e dos artistas.

“Além de promovermos entretenimento no Centro de Manaus, ainda movimentamos a economia, pois contamos com uma feira criativa composta por 40 expositores. A nossa função, enquanto fomentadores de cultura, é justamente essa, levar cultura para a sociedade e ofertar oportunidades para os nossos artistas”, disse.

