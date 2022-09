Depois de uma temporada perfeita em que marcou o gol do título do Real Madrid na Champions League, Vinícius Jr. começa a experimentar críticas na Espanha. Há semanas, a mídia tem o criticado por dançar em comemorações de gols ou tentar dribles e “gracinhas” durante as partidas. O jogador de 22 anos tem em seu futebol a irreverência, assim como outros atletas brasileiros, e que os europeus não gostam. Às vésperas do clássico contra o Atlético de Madrid, pela La Liga, Vinícius sofreu racismo de um comentarista do canal Chiringuito. O pessoal da bancada estava discutindo o recado de Koke, capitão do Atlético, que avisou que se Vini dançar em caso de gol “vai ter confusão”. “Você tem que respeitar o adversário. Quando você faz um gol e quer dançar .. tem que sambar no Brasil. Aqui tudo o que tem que fazer é respeitar o companheiro de profissão e deixar de ser macaco”, disse um dos comentaristas. Um outro participante se revoltou. “Ele não é macaco, ele é uma pessoa”. E o responsável por ofensas racistas incluiu. “Como não?”. O vídeo do comentário começou a circular nas redes sociais e indignou os fãs e repórteres brasileiros.

Assista:

“Vc tem que respeitar o adversário. Qnd vc faz um gol e quer dançar… Tem que sambar no Brasil. Aqui, tudo o que tem que fazer é respeitar o companheiro de profissão e deixar de ser macaco” – Ele (Vini Jr) não é um macaco, ele é uma pessoa “Como não?!” pic.twitter.com/ZRZ6PGg7C9 — Fla Resenha | Flamengo (@SiteResenha) September 16, 2022