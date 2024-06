O Equador segue vivo na corrida pelas quartas de final da Copa América. Na noite desta quarta-feira, em Las Vegas, a seleção equatorianaderrotou a Jamaica por 3 a 1. O destaque da partida foi o jovem talento Kendry Páez, de apenas 17 anos, que comandou o time com maestria e anotou um dos gols.

Kendry Páez, estrela em ascensão do Del Valle e já negociado com o Chelsea, mostrou porque é considerado uma joia. Ao marcar de pênalti, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a balançar as redes na história da Copa América. Por outro lado, a Jamaica, mesmo eliminada, fez história ao marcar seu primeiro gol no torneio continental, com Antonio, no segundo tempo.

Desde o apito inicial, o Equador tomou conta do jogo, impondo seu ritmo e pressionando a defesa jamaicana. Kendry Páez teve duas boas oportunidades logo no começo, mas foi barrado. O primeiro gol veio de um cruzamento de Hincapié, que desviou no defensor e enganou o goleiro com um efeito espetacular. Pouco antes do intervalo, Páez converteu um pênalti após revisão do VAR, ampliando a vantagem equatoriana.

View this post on Instagram A post shared by CONMEBOL Copa América (@copaamerica)

Depois do intervalo, a seleção jamaicana voltou com mais agressividade e surpreendeu ao encurralar o Equador. Antonio marcou aos 8 minutos, aproveitando um escanteio, e deixou o time caribenho em busca do empate.

View this post on Instagram A post shared by CONMEBOL Copa América (@copaamerica)

Porém, a falta de precisão nas finalizações frustrou os planos jamaicanos. O alívio para o Equador só veio aos 46 minutos, quando Minda fez uma jogada individual desde a defesa e marcou um golaço.

Com a vitória, o Equador conquistou seus primeiros três pontos no Grupo B e mantém viva a esperança de avançar às quartas de final da Copa America.

Na próxima rodada, enfrenta o México, no domingo, às 21h. Já a Jamaica, sem mais chances de classificação, se despede da competição contra a Venezuela no mesmo dia e horário.