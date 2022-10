Projeções indicam que o Brasil será, em 2050, o sexto país com maior número de pessoas acima de 60 anos no mundo, na frente de todos os outros países em desenvolvimento. Nesse contexto, a mão de obra presente nesse segmento de corretores autônomos de imóveis e o seu potencial econômico são questões que vem sendo observadas atentamente pelo mercado – conforme destaca Thiago Ely, diretor executivo comercial da MRV.

Maior construtora da América Latina, responsável pela manutenção de mais de 20 mil postos de trabalho no país, a MRV anuncia mais um compromisso em favor da diversidade. Na semana passada, a empresa lançou o Programa 60+, que tem a meta de triplicar o número de corretores autônomos com idade superior a 60 anos para parcerias de venda.

Mais do que valorizar a experiência desse perfil de profissional, o objetivo é tornar a marca cada vez mais atraente e próxima de um contingente da sociedade que cresce de forma acelerada. E que além disso, tem alta capacidade produtiva e representa uma parcela significante do mercado consumidor.

"Ao mesmo tempo em que há um volume grande de pessoas maduras dispostas a continuar no mercado trabalho, há também uma demanda de consumo cada vez maior por parte desse público e isso também inclui o setor imobiliário. Dessa forma, ao valorizar esse perfil de mão de obra, mostramos que também estamos atentos aos nossos clientes, apresentando uma equipe plural, capacitada para atender aos mais variados tipos de demanda, gerando empatia e afinidade aos mais variados perfis". ressalta Ely.

Renda extra ou transição de carreira

Nesta primeira etapa do programa o foco é no credenciamento de profissionais autônomos que queiram fazer uma renda extra ou uma transição de carreira após os 60 anos. “A MRV oferece suporte às pessoas que querem atuar neste mercado, com treinamentos gratuitos on-line e presenciais, além de auxílio no processo de habilitação para o exercício da profissional, caso ainda não tenha. O trabalho de corretor de imóveis tem uma conexão muito grande com o público 60+. Isso porque, permite autonomia e o equilíbrio com outras atividades, além de gerar renda", enfatiza o executivo.

Atualmente, 5% dos corretores da MRV já têm mais de 60 anos (cerca de 150 pessoas). A meta é ampliar esse contingente para um patamar entre 13% (400 pessoas) e 16% (500 pessoas), até o final deste ano. "A experiência com esse perfil de profissional é bastante positiva, e o projeto é um passo importante para potencializar o engajamento das ações promovidas pela empresa nesse sentido. Estamos começando pelos corretores e vamos abrir para outras áreas. Queremos ampliar a diversidade de pensamentos dentro da MRV, com gerações que se complementem. Ou seja, pessoas diversas para ter um produto cada vez mais aderente".

Para tanto, além do esforço em busca de novos talentos, a companhia aposta em benefícios para seus parceiros, tais como: gympass, comissão diferenciada e clube de descontos, além de oportunidades de acréscimos na renda. A companhia também fará um questionário aos interessados com o objetivo de identificar oportunidades para oferecer treinamentos para seus parceiros.

Os interessados podem acessar o link: https://mrv.vc/cadastro60mais