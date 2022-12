Mesmo com desfalques, Manchester City e Liverpool fizeram um grande jogo pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quinta-feira, 22. A equipe azul levou a melhor, venceu por 3 a 2 e avançou às quartas. A partida começou a mil por hora e Haaland abriu o placar logo aos 10 minutos. Não demorou muito e aos 20 minutos, Fábio Carvalho empatou. No segundo tempo, os times continuaram com grande apresentação e aos dois minutos, Mahrez deixou novamente o City em vantagem. Mas não deu tempo nem de respirar. No minuto seguinte, Salah empatou novamente para o Liverpool. Então aos 13, Aké cabeceou sozinho e deu a vitória aos citizens. O Liverpool ainda teve chance de deixar tudo igual de novo, mas Darwin Nuñez perdeu chances claras de gol. O jogo pegou fogo no fim, com muita discussão e entradas duras. No entanto, o placar permaneceu 3 a 2. Sendo assim, todas as vagas para a próxima fase foram preenchidas com Wolverhampton, Southampton, Newcastle, Leicester City, Charlton, Nottingham Forest, Manchester United e City. Os confrontos das quartas serão definidos por sorteio.

