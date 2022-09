O 'Banzeiro' Rosa reuniu uma multidão de pessoas no bairro Santa Luzia na última sexta-feira (9/9), durante caminhada promovida pelo candidato a deputado estadual, Rozenha (PMB) e o vereador Ivo Neto (Patriota). O empreendedor e o parlamentar mostraram força e foram abraçados e bem recebidos pela comunidade, que fizeram questão de abrir as portas das suas casas para incentivar e demonstrar total apoio às propostas do candidato.

Ao longo deste período eleitoral, Rozenha e Ivo Neto têm realizado várias atividades como adesivaços, panfletagem, visitas nas casas, reuniões com lideranças e prevê ainda outras ações nas comunidades até o dia 02 de outubro. A expectativa é que Rozenha e Ivo Neto intensifiquem as agendas em Manaus e nos quatro cantos do Amazonas.

“Ontem foi dia de caminhar nas ruas do meu bairro amado com meu amigo Rozenha. Em Santa Luzia está minhas raízes. Me tornei vereador e permaneço morando no meu bairro, procurando honrar a confiança que a minha comunidade depositou em mim. Valeu Santa Luzia! Nossa caminhada foi linda e mais uma vez vocês não nos decepcionaram”, declarou o vereador Ivo Neto.

Rozenha é candidato a deputado estadual e vem aparecendo bem colocado em sondagens eleitorais.