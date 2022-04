Avalie o post

Durante fiscalização, agentes do serviço de vigilância e Repressão ao Combate ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus, conseguiu apreender na tarde de segunda-feira (5), encomendas com caixas de som. Na parte interna da estrutura da caixa, havia porções de drogas tipo com skunk e canabidiol.

Após realizar procedimentos de análise, foram identificadas encomendas saindo de Manaus com suspeita de presença de drogas. Por conta dos indícios a Equipe K9 da Receita Federal em Manaus foi acionada. Com a atuação dos agentes caninos Odin e Deco, a suspeita foi confirmada, como destaca o Delegado da Alfândega do Porto de Manaus, Marcelo Calbo.

”Essa operação demonstrou o nível de acerto pela preocupação da Receita, em respeitar o fluxo de cartas e encomendas, trabalho na área de risco, avaliação prévia das informações com a participação das equipes de serviço vigilante e repressão, em conjunto com a equipe K9 e seus cães farejadores, permitem abrirmos apenas as encomendas com previsão altíssima de acerto,” disse o delegado.

Foram apreendidas encomendas contendo 2 caixas de som com 1 kg de Skunk, destinadas para São Paulo, e a outra encomenda destinada para Salvador/BA, que também foi apreendida durante a fiscalização, por conter a substância psicoativa Canabidiol sem as devidas autorizações legais.

A receita federal deve localizar os donos das encomendas, que podem responder pelo crime de tráfico de drogas.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

