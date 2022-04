Avalie o post

A Procissão do Domingo de Ramos, marca o início da festa mais importante da Igreja Católica, a Ressureição de Cristo. Esta celebração, recorda Jesus entrando em Jerusalém onde é recebido pelos hebreus com ramos de palmeiras.

De acordo com o Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o retorno das atividades em grande público é expressão da fé, e afirma que o uso de máscaras continua a ser necessário nas igrejas.

Aos que não puderem estar presentes, podem acompanhar a programação de Semana Santa pelas redes sociais da Arquidiocese de Manaus e Rádio Rio Mar, além das transmissões pela rádio 103,5 FM e Castanho 103,3 FM.

Acompanhe a programação de Semana Santa 2022 na Arquidiocese de Manaus:

10/04 – MISSA DE RAMOS – 7h30 , 10h e 18h – Início na Praça da Matriz

14/04 – MISSA DOS SANTOS ÓLEOS – às 9h30

14/04 – MISSA DA CEIA DO SENHOR COM O ATO DO LAVA-PÉS

Seguida de Vigília Eucarística – A partir de 19h

15/04 – PAIXÃO DO SENHOR –

7h – OFÍCIO DIVINO, seguido da VIA-SACRA (Procissão) – Saída da Catedral Metropolitana para o Santuário de Fátima, Av. Tarumã – Praça 14 de Janeiro

15h- CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR – Santuário de Fátima, Av. Tarumã – Praça 14 de Janeiro

16h – PROCISSÃO DO SENHOR MORTO – Saída do Santuário de Fátima, Av. Tarumã – Praça 14 de Janeiro, com chegada na Catedral

16h30 – MEDITAÇÃO DAS SETE DORES DE NOSSA SENHORA – Catedral Metropolitana de Manaus

16/04 – SÁBADO SANTO / VIGÍLIA PASCAL – Missa – 20h

17/04 – PÁSCOA DO SENHOR – Missa – 7h30, 10h e 18h

