Deborah Secco, de 43 anos, revelou que tomou remédio para emagrecer durante muito tempo. Em entrevista para a revista JP (via Patrícia Kogut), a atriz ainda falou sobre a busca pelo corpo perfeito.

“Tomei remédio para emagrecer dos 15 até um ano depois que minha filha nasceu. Sou fruto de uma sociedade doente. Não me sinto curada, mas me policio para viver em harmonia com meu corpo”, disse Deborah.

Na sabatina, a artista ainda destacou que parte da busca por perfeição tem origem em um trauma de infância, que ela conseguiu tratar depois de 12 anos de terapia.

“Tive uma irmã mais velha, a Ana Luisa, que nasceu com vários problemas de saúde e morreu aos 5 anos, depois de muito tempo vivendo em estado vegetativo. Passei a vida tentando preencher esse buraco sendo a filha perfeita, que não faria meus pais sofrerem. Aos poucos, isso foi me dilacerando”, finalizou.