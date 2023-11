Os deputados Guilherme Boulos (PSOL-SP), André Janones e Daiana Santos, participaram de reunião com Luciene Barbosa, a “dama do tráfico do Amazonas”, em Brasília. Ela é esposa de Clemilton dos Santos Farias, o Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho no estado, que cumpre pena de 31 anos de prisão, e também participou de dois encontros no Ministério da Justiça e Segurança Pública em um período de três meses.

Foto da reunião, ocorrida em maio, circula nas redes sociais de políticos da oposição ao governo petista de Lula. Um representante da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, comandado por Silvio Almeida, também participou do encontro com a mulher de Tio Patinhas que controla o tráfico nas zonas Norte e Leste de Manaus.

Matéria do jornal “O Estado de S.Paulo” – veja o print – revela que a “dama do tráfico amazonense”, esteve na pasta em duas ocasiões com secretários do ministro, mas seu nome não foi registrado na agenda oficial. Ela também é condenada da Justiça a a dez anos, mas responde em liberdade, por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa.

Em 2022, Luciene fundou a Associação Instituto Liberdade Amazonas, que afirma lutar pelos direitos dos presos. Na reunião com Boulos, ela reclamou de situações vexatórias vividas por mulheres de presos durante revistas íntimas.

Com a divulgação, o nome da facção criminosa e o termo “Ministério da Justiça” chegaram aos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), e recebeu o repúdio do ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo anterior, Fabio Wajngarten.

De acordo com o Estadão, que obteve acesso a um inquérito da Polícia Civil, a organização também seria financiada pelo dinheiro do tráfico.

Em 4 de maio, Boulos se reuniu com a associação fundada por Luciene. “A Associação Instituto Liberdade do Amazonas -ILA em nome de todos seus associados agradece a oportunidade de ser recebida e ouvida com toda atenção e solidariedade a nossa pauta. Muito obrigado”, escreveu a ONG nas redes sociais.

O deputado André Janones justificou a foto com a dama do tráfico como sendo a “Câmara é casa do povo”. Disse que a todos que o encontram nos corredores, sem distinção.

O senador Sergio Moro afirmou ser “muito estranho” que pessoas ligadas a organizações criminosas se sintam tão confortáveis em visitar o atual Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) também criticou o ocorrido: “Temos um Ministro descompromissado com a Segurança Pública no país, que relativiza graves ocorrências. É inconcebível aceitar ‘desculpas’ pelo ocorrido, num local de extremo monitoramento e investigação. O cruzamento de dados de lideranças de facção e de terroristas é válido em todo mundo, menos no Brasil”.

Nesta mesma toada, o deputado federal Luiz Lima (PL-RJ) disse que a denúncia de que uma pessoa ligada ao crime esteve em um órgão oficial comprova a “preferência do PT por bandidos e terroristas”. “Depois a base esquerdista finge ataque de pelanca quando falamos dos diálogos cabulosos”, disse.

Usuários do X usaram a ocasião para relembrar a agenda cumprida por Dino na favela da Maré, no Rio de Janeiro.

Em março deste ano, o ministro esteve na comunidade carioca para o lançamento de um boletim sobre violência, onde encontrou diversas lideranças locais. À época, a base bolsonarista o acusou de ter “envolvimento com o crime organizado”.

“Flávio Dino, o ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armado do Rio, com apenas dois carros e sem trocar tiros”, escreveu Eduardo Bolsonaro (PL) no antigo Twitter na época.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, respondeu a matéria na rede social. Ele negou e escreveu que nunca recebeu a líder da fação criminosa em audiência no Ministério da Justiça. “De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que NÃO SE REALIZOU em meu gabinete”.

