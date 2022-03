Avalie o post

Em 24 horas foram registrados 18,6 mil casos e 133 óbitos

Brasília – O Brasil acumula 29,3 milhões de casos confirmados de Covid-19 e 655 mil mortes, segundo boletim epidemiológico divulgado neste domingo (13) pelo Ministério da Saúde. Os casos de recuperados somam 27,7 milhões (94,5% dos casos).

O boletim epidemiológico deste domingo não atualizou dados do Mato Grosso, do Tocantins e do Distrito Federal, cujas secretarias de estado de Saúde não repassaram as informações.

O estado de São Paulo tem o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 5,1 milhões de casos e 166 mil óbitos. Em seguida estão Minas Gerais (3,2 milhões de casos e 60,3 mil óbitos), Paraná (2,3 milhões casos e 42,6 mil óbitos) e Rio Grande do Sul (2,2 milhões de casos e 38,7 mil óbitos). Os estados com menor número de casos é o Acre (123.376), Roraima (154.566) e Amapá (160.210).

Em número de mortes, São Paulo tem 166.093; Rio de Janeiro, 72.221 e Minas Gerais, 60.248. Os estados com menor número de óbitos são Acre (1.989), Amapá (2.118) e Roraima (2.139).



