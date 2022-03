Avalie o post

Um morador viu a criança quando foi jogar o lixo de casa

Manaus – O corpo de um recém-nascido foi encontrado no último sábado (12), na rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. A causa da morte não foi revelada. Ele tinha poucos dias de vida.

(Foto: Reprodução)

Ele foi encontrado enquanto era devorado por animais, o que chamou atenção dos populares. Ele estava dentro de um saco de lixo, abandonado na entrada de uma fazenda.

Um morador viu a criança quando foi jogar o lixo da residência e viu os animais comendo o recém-nascido. Em seguida, o morador acionou a polícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil para descobrir o responsável pelo descarte do corpo da criança no local. Não há suspeitos até o momento.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte