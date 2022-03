Avalie o post

Mais de 380,3 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas

Brasília – O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 29.069.469 casos confirmados de Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (7) pelo Ministério da Saúde. O número total de mortes pela doença é de 652.341.

(Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Em 24 horas, foram registrados 20.456 casos. No mesmo período, foram confirmadas 198 mortes de vítimas do vírus. Segundo o mesmo boletim, 27.179.192 pessoas se recuperaram da doença e 1.237.936 casos estão em acompanhamento.

São Paulo lidera o número de casos, com 5,06 milhões, seguido por Minas Gerais (3,23 milhões) e Paraná (2,35 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (122,6 mil). Em seguida, aparece Roraima (154 mil) e Amapá (160,1 mil).

Em relação às mortes, São Paulo tem o maior número de óbitos (165.295), seguido de Rio de Janeiro (71.977) e Minas Gerais (59.991). O menor número de mortes está no Acre (1.981), Amapá (2.113) e Roraima (2.137).

Até hoje, foram aplicadas 380,3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 170 milhões com a primeira dose e 146,2 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 4,7 milhões de pessoas. Outras 56,9 milhões já receberam a dose de reforço.

