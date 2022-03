Avalie o post

Chanceler Carlos França participou de evento em Lisboa

Brasília – O governo brasileiro ratificou o acordo de mobilidade que promete facilitar a concessão de visto e autorizações de residência e também a circulação de pessoas nos territórios que fazem parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

(Foto: Itamaraty / Divulgação)

O acordo foi firmado em julho do ano passado, durante a 13ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em Luanda, capital de Angola. Na ocasião, o Brasil foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Depois da assinatura, o acordo foi aprovado pelo Congresso Nacional.

O ministro Carlos França foi recebido na tarde desta segunda-feira (7), em Lisboa, pelo secretário executivo CPLP, Zacarias Albano da Costa, na cerimônia de depósito da carta de ratificação do acordo.

“O Acordo aproximará ainda mais os cidadãos lusófonos e é mais um passo para consolidar a CPLP como uma verdadeira comunidade de pessoas”, diz publicação do Palácio do Itamaraty nas redes sociais.

A CPLP é formada por nove países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

