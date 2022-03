Avalie o post

O benefício é recompensado por serviços ambientais que ajuda anualmente mais de nove mil famílias

Manaus – Mulheres ribeirinhas de 16 Unidades de Conservação (Ucs) do Amazonas estão entre as beneficiadas pelo Programa Bolsa Floresta, executado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS). O benefício é recompensado por serviços ambientais que ajuda anualmente mais de nove mil famílias.

Entre os beneficiados pelo programa, o destaque vai para as mulheres ribeirinhas, pois aproximadamente 86% dos favorecidos são mulheres chefes de família, aproximadamente 7,7 mil, que têm no benefício uma fonte de renda e empoderamento.

(Foto: Divulgação/Assessoria)

Uma das beneficiárias é a engenheira florestal Kátia Bragança, 50 anos, moradora da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Canumã. Trabalhando atualmente como merendeira, Kátia recebe o Bolsa Floresta desde 2009. O auxílio foi essencial para a sobrevivência dela no período em que esteve desempregada.

“O valor que recebo contribui para a minha alimentação. Fiquei seis anos sem trabalhar e este valor era o único valor fixo que eu podia contar todos os meses”, relata.

Kátia destaca ainda a importância do PBF para a conservação ambiental. “Com o programa, os comunitários passaram a ter uma visão melhor sobre a floresta, entendendo que ela gera mais lucro em pé do que derrubada”, disse.

O Programa Bolsa Floresta é uma política pública estadual criada em 2007 pelo governo do Amazonas e tem parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema/AM). Seus beneficiários têm adesão voluntária vinculada à participação em oficinas de capacitação em mudanças climáticas e serviços ambientais, e não abertura de novas áreas de roçado em florestas nativas. A partir de então, eles têm acesso a ações complementares nas áreas de geração de renda, melhoria da infraestrutura comunitária e empoderamento das associações.

Conservação

A professora Maria Lúcia, moradora da comunidade São João na RDS Canumã, é beneficiária do Bolsa Floresta há 13 anos. Ela relembra os impactos que o programa trouxe às comunidades, que passaram a ter uma relação diferente com o meio ambiente.

“O benefício contribuiu muito com a vida dos comunitários ribeirinhos. Logo quando foi criado, as pessoas começaram a entender a importância da conservação da Reserva, tiveram a visão de não desmatar, manter a floresta em pé, trabalhar a terra e a agricultura, nas áreas de capoeira para evitar o desmatamento”, relata.

Ela também destaca a importância do programa que, para muitas famílias, é a única fonte de renda fixa. “O Bolsa Floresta ainda contribui com as famílias porque a maioria delas não têm renda própria ou fixa, a maioria é agricultor ou autônomo, e depende do benefício para suprir suas necessidades”, explica.

Renovação

De acordo com a superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcléia Solidade, o PBF já chegou ao montante de 61 milhões de reais repassados aos beneficiários. Anualmente, o Bolsa Floresta Familiar investe R$ 600 anualmente por família, depositados no cartão das famílias participantes. A iniciativa integra o Programa Floresta em Pé (PFP) da FAS, que trabalha com geração de renda, empreendedorismo, infraestrutura comunitária e empoderamento de comunidades do Amazonas.

Para Valcléia, que é uma liderança feminina na Amazônia, grande conhecedora do dia a dia nas comunidades e atua na FAS há mais de 13 anos, o programa trouxe uma grande renovação para as Unidades de Conservação, fortalecendo e empoderando as lideranças e associações comunitárias, melhorando a infraestrutura e desenvolvendo as comunidades como um todo.

“As famílias passaram a ter mais perspectivas de futuro e acreditam que é possível viver em suas comunidades com melhor qualidade de vida. A partir das ações desenvolvidas pelo programa, elas passam a ter um novo olhar sobre como potencializar o uso dos recursos que o ambiente oferece de forma adequada, a ter uma relação de parceria com o meio ambiente, compreendendo que é preciso cuidar para garantir um futuro melhor para todos”, afirma a superintendente.

Para saber mais sobre o programa Bolsa Floresta, confira o livro que foi lançado recentemente pela FAS e relata a história, desafios e conquistas da iniciativa.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

