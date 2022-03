Avalie o post

A vítima foi encontrado de bruços e vestia apenas uma bermuda

Manaus – O corpo de um homem, não identificado foi encontrado às margens de um Igarapé, no Conjunto Tocantins, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

(Foto: Nainy Castelo Branco / GDC)

Segundo informações da 22º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado pelos moradores da área que acionaram a equipe.

A vítima foi encontrado de bruços e vestia apenas uma bermuda. Por conta da dificuldade de retirada do igarapé, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado.

A equipe fez um trabalho antes da retirada para afastar jacarés que estavam próximos ao corpo do homem.

(Foto: Nainy Castelo Branco / GDC)

Os militares utilizaram cordas para retirar o corpo, que foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ainda não foi possível identificar a forma que o homem foi morto. O trabalho será feito pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte