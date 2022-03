Avalie o post

Saúde – Tabatinga é um dos municípios mais distantes da capital, são mais de 1000km de distância. As estradas são os rios e só é possível chegar a cidade de duas formas. De barco, da capital até a cidade, são sete dias de viagem e de avião quase duas horas de vôo. A questão logística prejudica a transferência de pacientes graves para Manaus. Uma das soluções encontradas pelo Estado é ampliação de leitos de UTI. Após visita técnica da Secretaria de Saúde à Unidade de Pronto Atendimento de Tabatinga houve o anúncio da reforma do local, além da ampliação da capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva. Como explica o secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad.

O centro cirúrgico também será ampliado, bem como o número de leitos clínicos para atendimento adulto e materno-infantil. Além da readequação do hospital e da maternidade, será construído um prédio anexo para a área administrativa. Um investimento da ordem de R$16 milhões, com recursos estaduais. A ação faz parte do plano de descentralização de serviços de média e alta complexidade da Secretaria de Saúde do Amazonas.



O processo de descentralização dos serviços assistenciais começou pelo município de Parintins e Tefé. A meta é estruturar as unidade de saúde fora de Manaus e atuar na regionalização de cinco polos: Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tabatinga e Tefé. A medida busca reduzir o deslocamento de pacientes para a capital, dando condições de assistência nessas cidades.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Rodrigo Santos/SES





