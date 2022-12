A Conmebol anunciou nesta segunda-feira, 19, mudanças no formato da Copa Sul-Americana para 2023. A primeira fase contará com 32 participantes, com equipes do mesmo país se enfrentando em partida única. Serão quatro representantes de cada: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Os jogos serão definidos em sorteio, assim como o local dos confrontos. Os vencedores avançam para a fase de grupos. Na fase de classificação, a entidade abriu uma nova chance para as eliminatórias. Antes apenas o líder da chave avançava, mas agora o segundo colocado do grupo disputa com o 3º de cada chave da Copa Libertadores uma vaga nas oitavas de final, parecido com o que acontece na Liga Europa. Essa fase será em jogos de ida e volta, com os mandos de campo definidos pelo desempenho de cada um. O sorteio da fase de grupos acontece em 21 de dezembro, na próxima quinta-feira, às 12h (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai.

Confira abaixo as explicações da Conmebol:

¡Cambios en el formato de la CONMEBOL #Sudamericana 2023! La Primera Fase será a partido único y la localía se sorteará. Habrá un Play-Off de Octavos de Final entre los segundos de los Grupos de #Sudamericana y los terceros de los Grupos de #Libertadores. pic.twitter.com/Gbvn8hqo6q — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 20, 2022