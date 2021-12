Avalie o post

Mais de 70% dos brasileiros estão endividados. Foto: Agência Brasil

Ano novo, dívidas antigas, uma combinação nada boa. Para não cair nessa armadilha, é preciso ter fogo, organização e disciplina, mas principalmente, um controle de gastos.

A professora de inglês Natasha Mille contou que pretende começar 2022 sem dívidas. Ela começou a economizar, anotar as despesas fixas e a gastar só o necessário. O objetivo: estudar fora do país.

“Comecei o processo de quitação porque eu quero entrar em 2022 quitada sem dívidas, porque eu tenho uma meta profissional, que é o meu intercâmbio. Eu já comecei o processo de Economia já estou pagando as parcelas. Tive que colocar um plano em ação, de primeiro começar a quitar as dívidas e continuar com essa meta de realizar esse grande sonho para 2022”, contou.

Já a corretora de imóveis Tayllana Matos ainda está endividada, mas reconhece que planejamento financeiro é essencial.

“Eu vou entrar 2022 com bastante dívidas, mas eu estou me organizando e se Deus quiser eu vou conseguir cumprir com as obrigações e continuar mantendo o meu nome limpo para ter crédito na praça”, disse.

Ela não é a única nessa situação. Uma pesquisa da Serasa mostrou que 75% dos brasileiros estão endividados. Mas voltar a sonhar e logo se ver longe das dívidas, é um passo possível para 2022. Pelo menos é o que explica o economista Rogério dos Anjos.

“Se nós quisermos pensar em começar um ano no azul, começar a colocar as contas em dias a principal dica é se concentrar nos pequenos gastos, porque eles podem sair do nosso controle. Se você tem uma dívida grande, ainda tem um resíduo para pagar, o importante é tentar negociar aquela dívida maior para diluir em parcelas pequenas e conseguir começar o ano no azul. E logicamente volta a pontuar: controle sobre os pequenos gastos. Às vezes aquele gasto pequeno de R$ 100 , R$ 200 que não pode ser pago naquele momento, quando você ver, ele já levou uma grande parte do orçamento”, comentou.

Outras dicas incluem evitar o uso do cartão de crédito ou compras para serem pagas à longo prazo, fazer uma lista de gastos prioritários, além de definir metas e objetivos financeiros.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

