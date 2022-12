Estão abertas as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil para provimento do cargo de escriturário. O certame oferta 6 mil vagas. Para o Amazonas, são oferecidas 32 vagas para contratação imediatas, além de 10 para cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.622,23.

As inscrições seguem até 24 de fevereiro de 2023 por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. Será cobrado uma taxa no valor de R$ 50.

Quando o candidato for se inscrever deverá escolher a região e a cidade de realização das provas. consequentemente o inscrito estará automaticamente vinculado ao local para fins de classificação e de contratação.

A seleção é composta por provas objetivas e de redação. Ambos os exames serão aplicados em 23 de abril de 2023. Os candidatos terão 5 horas para responder as avaliações.

A remuneração inicial ofertada é de R$ 3.622,23. Será acrescido a este valor o vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico. O aprovado terá também participação nos lucros ou resultados e a programas de educação e capacitação.