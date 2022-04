Avalie o post

Manaus – Começou nesta quinta-feira (7) a etapa fluvial da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2022. Até o dia 28 deste mês, as equipes de vacinadores do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand irão atuar em 24 comunidades ribeirinhas situadas na calha dos rios Negro e Amazonas.

A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Marinélia Ferreira, explica que a vacinação na zona rural é importante por conta da facilidade de contato entre os animais domésticos e silvestres.

“Nessas regiões é comum que os animais domésticos entrem na mata e tenham contato com os animais silvestres, aumentando o risco de contaminação pelo vírus da raiva por isso a vacina precisa ser levada a essa população”, observa.

A programação do CCZ inclui, entre 7 e 14 de abril, a vacinação nas comunidades Apuau, Santa Isabel, São Francisco, Aruau, Lindo Amanhecer, Mipindiau, Igarapé-Açu, Cuieiras, Santa Maria, Jaraqui, Costa do Arara e Tatu (rio Negro); e no período de 20 a 28/4, as equipes estarão atuando nas comunidades de Jatuarana, Guajará, São Pedro, Arumã, Nova Vida, Monte Horebe, Caramuri, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Bonsucesso e Assentamento Nazaré (rio Amazonas).

O diretor do CCZ Rodrigo Rodrigues, explica que, após a etapa na zona rural fluvial, será feita a programação da campanha para a etapa rural terrestre, ao longo das rodovias BR – 174 (Manaus – Boa Vista) e AM – 010 (Manaus-Itacoatiara).

“Na campanha da zona rural de 2021, foram imunizados 1.056 animais na área fluvial e 12.568 na área terrestre, com as equipes de vacinadores fazendo o deslocamento para um total de 26 comunidades ribeirinhas e 35 áreas em ramais e vicinais ao longo das rodovias”, informa Rodrigo.

source