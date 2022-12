Num mundo em que tudo muda o tempo todo, movimentar-se é vital. Seja para acompanhar os passos largos da humanidade ou desafiar-se para superar seus próprios limites. Foi com essa proposta, que na noite de terça-feira (20), ocorreu a segunda edição da Corrida de Rua Autazes Runners, reunindo atletas entre amadores e profissionais nas categorias feminino e masculino que disputaram um percurso único de 7km.

Organizada pelo grupo de corrida Autazes Runners e com patrocínio da rede varejista Bemol e da fabricante de bicicletas Houston, a competição teve início pontualmente às 20h30, em frente à igreja Matriz do município. Os corredores das categorias feminino e masculino percorreram três voltas completas na avenida 20 de dezembro, até cruzarem a linha de chegada no mesmo local da partida.

De acordo com Caio Cruz, organizador da corrida, a competição foi criada para celebrar a data de fundação do município, além de promoção da saúde e da prática de atividades físicas. “É um sonho realizado. Até pouco tempo atrás, a gente corria em grupo com até 10 pessoas no máximo e hoje ver a realização dessa corrida com muitos inscritos é gratificante, pois nosso sempre busca incentivar os moradores de Autazes a ter uma melhor qualidade de vida”, ressaltou Cruz.

Rumo ao pódio

O primeiro competidor a cruzar a linha de chegada dos 7km foi Thiago Silva Da Costa, com o tempo de 28 minutos e 48 segundos. “Essa corrida foi um verdadeiro desafio para mim, porque eu vim de Manaus e enfrentei quase 140km para chegar aqui. Durante a prova, a umidade do ar estava muito alta e o percurso tinha algumas ladeiras, mas graças a Deus consegui triunfar e estou bastante feliz”, afirmou o atleta.

Na sequência, Eder Mendonça e Luciano Leão Siqueira chegaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, completando o pódio masculino. Já no feminino, Edivane Dias Bessa conquistou o lugar mais alto no pódio com o tempo de 30 minutos e 52 segundos. Segundo ela, conquistar a prova foi algo surreal. “A primeira vez que participei da corrida eu fiquei em oitavo lugar, foi o início da minha trajetória no atletismo e só em 2022, esse é meu terceiro pódio, então estou muito feliz por representar a equipe feminina do grupo”, revelou a competidora. Em seguida, Emilly Verde cruzou a linha de chegada em segundo lugar e Sara em terceiro.

Premiações

A segunda edição da Corrida de Rua Autazes Runners contou com premiação em dinheiro, medalhas e troféus. Os primeiros colocados na corrida das categorias masculino e feminino receberam R$ 300,00 (1º lugar), R$ 150,00 (2º lugar) e R$ 50,00 (3º lugar). Os troféus foram entregues para os três primeiros colocados em cada categoria e todo os competidores receberam medalhas.

Sobre Houston

A Houston é reconhecida pelo empreendedorismo, inovação e qualidade que fizeram da marca um fenômeno no mercado brasileiro de bicicletas. Seu complexo industrial é considerado o maior, mais moderno e verticalizado das Américas. A marca também investe no apoio aos esportes, patrocinando competições e atletas profissionais.

Sobre Bemol

A Bemol atribui seu crescimento ao longo de seus 80 anos como empresa ao seu mais importante patrimônio: o relacionamento que mantém com seus clientes, fornecedores e colaboradores desde a sua fundação. Nascida em Manaus e presente nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, a Bemol possui atualmente 38 lojas, 42 Farmácias, quatro Mercados Bemol e stands no interior, que atendem grande parte da região Norte.