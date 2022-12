O futebol está de volta na Inglaterra. Nesta terça-feira, 20, começaram as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O Newcastle, de Bruno Guimarães e Joelinton, venceu o Bournemouth por 1 a 0 e avançou para as quartas de final. Nenhum dos brasileiros teve protagonismo na partida. No primeiro tempo, Wilson chegou a balançar as redes para o Newcastle, mas o árbitro de vídeo anulou o lance. No segundo tempo, aos 22 minutos, Trippier cruzou na área e o zagueiro Smith cabeceou contra a própria meta, abrindo o placar. Aos 40, Bruno foi substituído com cãimbras. Ele é o primeiro dos brasileiros que estiveram na Copa a voltar a jogar após a eliminação no dia 9. Também avançaram para as quartas o Wolverhampton (vence o Gillingham por 1 a 0), o Southampton (venceu o Lincoln City por 2 a 1) e o Leicester City (venceu o MK Dons por 3 a 0).

