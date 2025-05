Cinco pessoas ficam feridas em acidente na AM-010

Visuliazação: 0

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete modelo Hilux e um Corsa deixou cinco pessoas feridas, no início da tarde desta terça-feira (6), no quilômetro 5, da Rodovia AM-010, em Itacoatiara (a 170 km de Manaus).

Entre as vítimas estão um homem, três mulheres e uma criança. Todos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional José Mendes, onde seguem sob cuidados médicos.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a colisão foi tão intensa que a condutora do Corsa ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada, enquanto o motorista da Hilux foi arremessado para fora da pista.