O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta terça-feira, 6/5, uma vistoria técnica na Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonor de Freitas, no bairro Compensa, zona Oeste da capital. A unidade será, oficialmente, entregue à população no dia 20 de maio, completamente reformada e ampliada, para fortalecer o atendimento de atenção primária na região.

Localizada na avenida Brasil, a UBS passou por uma reestruturação completa. Foram trocados o telhado, o forro, as portas e os condicionadores de ar. As redes elétrica e hidráulica também foram modernizadas, garantindo mais segurança e conforto para os usuários e profissionais de saúde. Além disso, a unidade foi ampliada para comportar melhor a demanda crescente do bairro.

“Aqui no bairro Compensa, estamos entregando uma UBS mais moderna, eficiente e com capacidade ampliada. Esse é um passo importante para garantir que os serviços de saúde básica cheguem com mais qualidade e dignidade à população”, afirmou o prefeito, durante a vistoria.

A requalificação da UBS Leonor de Freitas integra uma série de ações estruturantes voltadas ao fortalecimento da rede municipal de saúde. O compromisso com a saúde pública é um dos pilares da gestão David Almeida, que vem investindo na ampliação da cobertura, na valorização da atenção primária e na melhoria da infraestrutura das unidades em toda a cidade.