Inter de Milão e Barcelona estavam em Milão para decidir a vaga na final da Liga dos Campeões nesta terça-feira (6) após terem feito um jogaço na semana passada, que acabou em 3 a 3. Novamente, como no jogo de quarta-feira, empataram por 3 a 3 no tempo normal. Porém, este jogo precisava de um vencedor, que no caso foi a Inter de Milão. No primeiro tempo, parecia que o time italiano conseguiria ganhar o jogo no San Siro com certa facilidade. Os catalãos pouco faziam, e a pressão na defesa espanhola era muito grande. E foi nessa pressão que saiu o primeiro gol, de Lautaro Martinéz, que ficou de fora do jogo de ida por lesão. Depois, chegando ao fim do primeiro tempo, a Inter ampliou o placar após pênalti marcado em cima do argentino, e batido por Hakan Çalhanoğlu.

No segundo tempo, a história foi diferente. O Barcelona voltou revigorado do intervalo e descontou com Eric García, depois de cruzamento. Apenas 6 minutos depois, o empate, com Dani Olmo, também após cruzamento. Dai para frente foi pressão o tempo todo do time de Hans-Dieter Flick, que empilhou boas chances. Porém, o alívio viria só aos 43 minutos do segundo tempo, com Raphinha, que marcou após pegar um rebote dele mesmo. Mas, se engana quem acha que o time de Simone Inzahi se entregou. Aos 48 minutos, após mais uma boa assistência de Denzel Dumfries, a segunda no jogo, Francesco Acerbi empatou o jogo em jogada de contra-ataque e levou a partida para a prorrogação.

A prorrogação começou morosa, com pouca criatividade dos dois times. Entretanto, em um momento de genialidade de Marcus Thuram, mandou boa bola para o centro de área, passou por Mehdi Taremi e chegou para Davide Frattessi, inteiro na jogada, de frente para o gol e colocou a Inter na liderança. O Barcelona começava mostrar sinais de cansaço, errando jogadas fáceis e tomando decisões erradas. Lamine Yamal ainda teve uma chance no fim do segundo tempo, mas Yann Sommer fez uma linda defesa para mandar os italianos para a final.

Agora, a Inter de Milão espera o resultado de PSG x Arsenal, na quarta-feira (7), às 16h, para saber quem enfrenta na final da Liga dos Campeões.

Como foi o jogo

Torcida da Inter fez uma bela festa de recepção para os jogadores

Jogo começou animado, com bons ataques para os dois lados

Na casa dos 15 minutos, o time de Milão começou a tomar a frente nos lances ofensivos

Com a pressão alta, e belo passe de Dumpries, a Internazionale abriu o placar com Lautaro Martínez

O time de Simone Inzahi não parou de pressionar após o gol, e continuava a levar pressão ao gol de Szczesny

Chegando na casa dos 30 minutos, os catalãos esboçaram uma volta para o jogo, mas não furaram a defesa de Bastoni, Acerbi e Bisseck

Ainda no fim do primeiro tempo, Çalhanoglu teve um bom chute para ampliar o placar, mas mandou a bola para fora

Mais uma boa chance com Lautaro, onde os jogadores da Inter pediram pênalti no carrinho de Cubarsi, que foi confirmado após análise no VAR

Iniciando o segundo tempo, o Barcelona pressionou mais a Inter e conseguiu o empate aos 9 minutos com gol de Eric García

Apenas 6 minutos depois, o Barça empatou o jogo em mais um cruzamento na área de Sommer, com gol de cabeça de Dani Olmo

O segundo tempo era todo do Barcelona, com a Internazionale mostrando sinais de ter sentido o gol

Aos 43 do segundo tempo com gol de Raphinha após rebote de Sommer de um chute do próprio Raphinha, achando com ar de estocada final.

Porém, poucos minutos depois, aos 48, o zagueiro Acerbi empatou o jogo aos 48 minutos do segundo tempo.

Depois de um começo de prorrogação moroso, depois de uma bela jogada de Marcus Thuram, mandou a bola para área, que passou por Mehdi Taremi e sobrou para Davide Frattesi, que fez o quarto do time de Milão

Depois do gol, Fratessi passou mal e acabou precisando de atendimento

Inter de Milão volta a final da Liga dos Campeões após 15 anos

Gols

Lautaro Martínez (Inter de Milão), aos 21 minutos do primeiro tempo

Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão), de pênalti, aos 45 minutos do primeiro tempo

Eric García (Barcelona), aos 9 minutos do segundo tempo

Dani Olmo (Barcelona), aos 15 minutos do segundo tempo

Raphinha (Barcelona), aos 43 minutos do segundo tempo

Francesco Acerbi (Inter de Milão), aos 45+3 do segundo tempo

Prorrogação

Davide Frattessi (Inter de Milão), aos 9 minutos do primeiro tempo de prorrogação

Próximos jogos

Torino x Inter de Milão, domingo (11), pela Serie A a 13h

Barcelona x Real Madrid, domingo (11), pala LaLiga, às 11h15