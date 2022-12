Um casal foi preso, nesta sexta-feira, 23/12, por suspeita de vender uma bebê venezuelana de 11 meses por R$ 1,5 mil. A prisão ocorreu durante a operação Bagul, deflagrada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). De acordo com a polícia, os suspeitos se aproveitaram da situação de vulnerabilidade da mãe da vítima para praticar o crime. A polícia investiga se os presos já praticaram outros crimes semelhantes.

O casal foi preso por volta das 6h15, na Compensa, na zona Oeste de Manaus. De acordo com a Depca, a prisão ocorreu em cumprimento a mandados de prisão pelo crime de tráfico de pessoas com a finalidade de adoção ilegal.

Conforme a delegada da Depca, Joyce Coelho, a mãe da vítima vivia em vulnerabilidade social, no Centro de Manaus e precisava de ajuda para cuidar da filha, que estava com pneumonia. Os autores se aproveitaram da situação e ‘ofereceram’ ajudar para a mulher e informaram que iriam levar a menina ao médico.

“Quando a mãe perguntava pela filha, eles informavam que ela estava internada e que não poderia ir ver a menina. Diante disso, a mulher começou a desconfiar e conseguiu pedir ajuda de vizinhos”, informou Coelho.

A criança foi retirada da mãe no dia 8 de dezembro. No dia seguinte, foi entregue ao casal que pagou R$ 1,5 mil aos suspeitos presos. De acordo com a delegada, os ‘compradores’ afirmaram não saber que a menina estava sendo vendida pelos presos. “A eles foi informados pelos suspeitos que a mãe estava dando a filha”, informou a delegada.

Após desconfiar da atitude do casal, a venezuelana com ajuda de vizinhos conseguiu denunciar o caso na Depca. Durante as investigações, a polícia conseguiu identificar o casal que pagou o valor pela criança e indicou os suspeitos.

Casal com vasta ficha na polícia

A delegada informou que o casal preso já tinha uma ficha extensa junto à polícia. De acordo com Coelho, o homem já tinha sido preso pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e porte de arma. Já a mulher tá tinha passagens por roubo e tráfico. Agora, foram autuados por para cometer a prática criminosa. Durante a pratica criminosa, o casal vendeu a criança para adoção ilegal por R$ 1,5 mil. crime de tráfico de pessoas com a finalidade de adoção ilegal.

Joyce Coelho destacou que as investigações seguem para identificar o envolvimento do casal em outras praticas criminosas semelhantes. O casal que pagou pela criança, também será investigado porque, segundo a delegada, tinha a intensão de regularizar a adoção da menina, mesmo sabendo que havia pago valores por ela.