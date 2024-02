Os apaixonados por Pets também poderão se divertir no carnaval, em Manaus, neste ano, junto com seus mascotes. Essa é a tônica do Folia Pet, o carnaval temático para os bichos do Shopping Ponta Negra, que acontece neste sábado (17).

Depois do sucesso do carnaval para crianças, o centro de compras da zona oeste realiza um grande evento para celebrar com os animais e seus donos. Em parceria com a ONG Oba Oba, a festança para a bicharada tem também o caráter solidário. Para participar do bloco pet, será necessária a doação de um sachê úmido ou um comedouro médio.

“Somos um shopping amigo dos animais e preparamos essa festa para celebrarmos o Carnaval também com eles, que nos trazem tantas alegrias. Será a oportunidade também para incentivar a adoção responsável de cães e gatos”, ressaltou a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

A Folia Pet ocorrerá a partir das 15h, com o Bloco da Bicharada. Os bichinhos poderão participar de um bailinho e concorrer, ainda, à premiação da melhor fantasia Pet. Outra atração é a feira de adoção de animais, que ficará disponível até às 20h.

Além da brincadeira, os tutores de animais poderão assistir, a partir das 16h, a uma oficina com a adestradora Ananda Garcia, intitulada “Aulão de adestramento – Comandos Básicos”.

Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 8 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

