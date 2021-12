Avalie o post

Com a chegada da Pandemia da Covid-19 tivemos que ter uma higiene muito mais responsável. Ações foram realizadas no decorrer destes quase dois anos de crise sanitária para manter-nos protegidos.

Foram muitos os projetos que ajudaram pessoas de baixa renda nesse período, não somente com cestas básicas, mas com kits de higiene.

O projeto Ajuri pela Vida na Amazônia, ligado a Cáritas Brasileira, está entregando kits para 4.500 famílias cadastradas no projeto.

As entregas iniciaram dia 6 de Dezembro e devem acontecer até o fim do mês. Nove municípios amazônicos com pessoas em vulnerabilidade social receberão os kits, entre eles: Coari, Tefé, Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Juruá, Uarini, Itacoatiara e Parintins. Já foram beneficiadas 22.500 pessoas.

Segundo a Articuladora da Cáritas Brasileira no Regional Norte 1 (Amazonas e Roraima), Marcia Maria de Souza Miranda, o serviço conta com a colaboração de agentes de pastorais sociais.

O projeto está sendo desenvolvido na Diocese de Parintins, Diocese de Coari e na Prelazia de Tefé e Prelazia de Itacoatiara. São atendidas comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e em uma área periurbana da cidade.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar







