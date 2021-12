Avalie o post

O atacante é o 8° atleta a integrar o plantel do Robô

Manaus – O Manauara Esporte Clube segue reforçando o seu plantel para o Campeonato Amazonense 2022. A novidade desta vez é o atacante Buba, ex-Cianorte (PR). O novo contratado é o oitavo atleta a integrar o elenco do Robô da Amazônia.

Foto: Acervo pessoal

Em 2012, Wesley Danilo Morais dos Santos, conhecido no meio futebolístico como ‘Buba’, foi campeão da taça São Paulo de Futebol Junior, a Copinha, pelo Corinthians (SP), e também levantou a taça da segunda divisão de Portugal pelo Portimonense na temporada de 2016 e 2017.

Estreante no futebol amazonense, Buba, comenta a felicidade desse novo desafio para sua carreira.

“Gosto de novos desafios e estou pronto para passar por cada um deles. A expectativa é das melhores possíveis, pois espero uma passagem vitoriosa. O Manauara cresce cada dia e fazer parte dessa evolução será de grande valia para minha carreira”, declarou.

Aos 28 anos, o atacante coleciona passagens pelo Varzim, Praiense, Portimonense de Portugal; Imabari do Japão e Gobelins da França. Além de ter defendido o Porto (PE), Mogi Mirim (SP), Oeste (SP), Mirassol (SP) e seu último clube foi o Cianorte.

O Manauara EC segue trabalhando para montar um plantel competitivo. Até o momento, são oito atletas contratados: os zagueiros Jorge Mendonça e Guilherme Moller; os volantes Tiago Amazonense e Kamdem; os laterais Matheus e Marcílio e os atacantes Douglas e Buba.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

