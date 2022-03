Avalie o post

Bolsonaro criticou a alta no preço dos combustíveis e disse que a Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população

Goiás – Depois da visita a refugiados afegãos no município de Luziânia, em Goiás, neste sábado (12), Bolsonaro criticou a alta no preço dos combustíveis e disse que “a Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população. É Petrobras Futebol Clube, o resto que se exploda”, afirmou.

(Foto: Hellen Leite / R7)

O presidente lembrou do projeto, sancionado nessa sexta-feira (12), do qual zera o imposto federal cobrado sobre o óleo diesel. “Se tivesse atrasado um dia, em vez de [a Petrobras] anunciar ontem [sexta [11]] o aumento de R$ 0,90 no diesel, poderia ter anunciado R$ 0,30. A gente espera que os postos de combustíveis, na ponta da linha, que aumentaram R$ 0,90, a partir de amanhã [domingo (13)] reduza em R$ 0,60 o litro do diesel, que é muito pesado, mesmo assim, para o caminhoneiro”, disse o presidente.

“É um campeonato brasileiro. Eles [a Petrobras] cuidam da vida deles. O resto do Brasil, mesmo numa crise, uma guerra lá fora, que se vire. Lamento a atuação da Petrobras nesse episódio de aumentar em R$ 0,90 o litro do óleo diesel”, concluiu.

Em Luziânia, o presidente tirou foto com apoiadores e policiais militares em um posto de combustíveis.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte