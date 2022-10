O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), informou, nesta quinta-feira (6), que deve conversar com o ex-presidente Michel Temer (MDB) em busca de apoio nos próximos dias.

“O que eu vi na imprensa é que ele iria votar em mim. Agora, eu nunca tive problemas com o Temer, mais graves, vamos assim dizer. É um ex-presidente que já recebi algumas vezes aqui e não vi nenhum sinal de rompimento por parte dele. E cada um apoia quem achar que é melhor”, disse Bolsonaro.

Temer é do MDB, que liberou os integrantes para decidir quem devem apoiar no segundo turno das eleições. No Distrito Federal, o governador reeleito, Ibaneis Rocha, que é do partido, anunciou que vai manter o apoio a Bolsonaro.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Temer disse que está em Londres (Inglaterra) para uma série de palestras. “Esclareço que aplaudirei a candidatura que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, mantiver as reformas já realizadas no meu governo e propuser ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país”, disse o ex-presidente.