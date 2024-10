A seleção brasileira tem novo personagem na lista de convocados do técnico Dorival Júnior. O zagueiro Beraldo, do PSG, foi chamado para defender a amarelinha após corte de Bremer por lesão. O Brasil enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, em duelos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Em comunicado, Dorival anunciou a mudança: “Lamentavelmente tivemos a notícia da séria lesão com o atleta Bremer, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, consideração, carinho e a torcida, para que retorne o mais rápido possível. Para seu lugar, estamos convocando Beraldo, do PSG”. Os jogadores se apresentam na próxima segunda-feira (7), em São Paulo.

A seleção é a quinta colocada, com dez pontos em oito jogos nas Eliminatórias. São três vitórias, um empate e quatro derrotas. Na última Data Fifa, no início de setembro, a equipe brasileira venceu o Equador por 1 a 0 e perdeu para o Paraguai pelo mesmo placar.