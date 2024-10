Em uma conquista voltada ao fortalecimento das atividades de pós-graduação, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) aprovou, junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o curso de mestrado profissional em rede nacional em Processos e Tecnologias Educacionais para a Educação Básica, na área de ‘Ciências e Humanidades para a educação básica’.

Esta é a primeira vez que a instituição coordena um curso em rede nacional, e acontece em parceria com outras oito universidades estaduais das cinco regiões do país. Na UEA, o curso será desenvolvido integralmente no interior, com atividades nos municípios de Parintins, Tabatinga e Itacoatiara.

O programa está estruturado em duas áreas de concentração com duas linhas de pesquisa cada. Serão desenvolvidas atividades nas áreas de “Tecnologias Educacionais para a Educação Básica” e “Processos Inovadores e Culturas Digitais na Educação Básica”.

O objetivo é formar professores pesquisadores capazes de atuar ativamente em projetos, ações e produção de conhecimento que incidam no desenvolvimento, implementação e avaliação de processos e tecnologias educacionais, promovendo o aprofundamento do ensino e da aprendizagem na educação básica.

Segundo o reitor da UEA, André Zogahib, o programa surge da união de interesses e esforços de instituições altamente capilarizadas e que possuem compromisso na formação de professores.

“A UEA se apresenta como coordenadora de um curso que terá grande importância para o engajamento e melhoria constante da educação básica brasileira. Investimos muito no interior do estado e este programa terá como foco municípios estratégicos do Amazonas”, disse o reitor.

Parceria

Além da UEA, que atua como instituição coordenadora, integram a rede nacional do curso as seguintes universidades: Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Universidade do Estado do Pará (Uepa), Universidade Estadual do Maranhão (Uema), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat), Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), Universidade de Pernambuco (UPE) e Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (Uemasul).

“Todas as instituições participantes são interiorizadas e a UEA coordena essa rede, que surgiu de articulação nossa na reunião do Fórum Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação, em meados de 2023. É a primeira rede nacional que trata dessa temática de tecnologias educacionais, além de ser exclusiva para capacitação de professores da educação básica. É muito importante sermos coordenadores deste curso que terá um papel de relevância para a formação continuada. É uma conquista histórica”, é o que afirma o pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UEA, Roberto Mubarac.

O programa conta com 71 docentes que possuem formação ou titulação em diversas áreas do conhecimento. A união das instituições representa o interesse pela busca da democratização dos espaços de formação de professores no território brasileiro, potencializando interesses comuns a todas as regiões brasileiras.

Avanços históricos

Ao longo de 2023, a UEA aprovou, junto à Capes, cinco novos cursos de pós-graduação: doutorado em Letras e Artes, doutorado em Direito Ambiental, mestrado em Música, mestrado em Engenharia Elétrica e mestrado acadêmico em Geografia.

Na época, a aprovação representou uma ampliação, em 30%, da oferta de cursos no âmbito da pós-graduação. A partir das novas conquistas em 2024, a universidade passará a contar com 26 cursos de mestrado, 11 de doutorado, além de mais de 200 cursos de especialização.

Confira os cursos:

Doutorado em Educação em Ciências na Amazônia

Doutorado Profissional em Enfermagem

Mestrado em Biodiversidade e Ensino de Ciências Naturais na Amazônia

Mestrado em Ciências da Saúde

Mestrado Profissional em Processos e Tecnologias Educacionais para Educação Básica, em Rede Nacional

Mestrado em Ensino de Computação em Rede Nacional