A CBF confirmou nesta quinta-feira (3) a data de Internacional x Flamengo, partida adiada da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no dia 30 de outubro, às 19h30, no Beira-Rio. O confronto não aconteceu na data original por conta da participação do time gaúcho na fase preliminar da Copa Sul-Americana. Será o primeiro encontro entre os clubes no ano, pois o duelo do segundo turno está previsto para dezembro.

Internacional e Flamengo farão jogo importante na briga pelo G4 do Brasileirão. O rubro-negro é o atual quarto colocado, com 48 pontos em 27 jogos, enquanto o Colorado aparece na sétima posição, somando 45 pontos em 27 jogos. No próximo fim de semana, o Flamengo enfrenta o Bahia em Salvador, já o Inter pega o Corinthians em São Paulo. Os dois confrontos terão transmissão com narração ao vivo no YouTube Jovem Pan Esportes.