Bênção do Espaço Dom Sergio Castriani é realizado no Museu da Catedral

Foi realizada na manhã deste domingo, 6 de março, na Igreja Matriz, uma missa pela passagem de um ano de falecimento do Arcebispo Emérito de Manaus, Dom Sergio Eduardo Castriani, e a inauguração e bênção do espaço Dom Sergio no Museu da Catedral Metropolitana de Manaus. A celebração foi presidida por Dom Leonardo Steiner, concelebrada pelos bispos auxiliares, Dom José Albuquerque, Dom Tadeu Canavarros, Padre Hudson Ribeiro, Padre Cândido Cocaveli, Monsenhor Sabino Andrade, além de diáconos permanentes convidados.

A celebração iniciou em frente ao mausoléu onde estão os restos mortais do Bispo Dom José Lourenço da Costa Aguiar; do Arcebispo Dom Milton Corrêa Pereira e do Bispo auxiliar Dom Jackson Damasceno Rodrigues. Dom Sergio escolheu ficar na Amazônia e ser sepultado no mausoléu da Catedral.

Logo após este momento a celebração prosseguiu com seus ritos. Em sua homilia, Dom Leonardo destacou a Campanha da Fraternidade e a urgência de um pacto educativo global. A reconstrução das relações para uma humanidade fraterna. Também recordou Dom Sergio como irmão missionário, uma pessoa que viveu a doença e não se deixou abater. Seu caminhar inspira, seu amor pela igreja da Amazônia foi de um pai, irmão e pastor.

Ao final da celebração aconteceu a bênção do Espaço Dom Sergio Castriani. O local conta com objetos pessoais utilizados durante sua vida doada na Amazônia. Entre eles: o primeiro anel quando se tornou bispo, báculo, vestimentas, mitra, pálio, edição especial da Revista Arquidiocese em Notícias em homenagem a Dom Sérgio, seu livro “Primeiras Crônicas” e uma bíblia. O local está aberto à visitação durante a semana.

O Arcebispo Emérito Dom Sergio Eduardo Catriani fez sua páscoa aos 66 anos no dia 3 de março de 2021 e sepultado dia 4 de março no jazigo na catedral. Foi um homem humilde, presente no meio do povo e para o povo, apaixonado pela Amazônia e pela evangelização dos povos que aqui vivem. Sua passagem nesta vida terrena deixou muitos legados. Karen Matos conta com emoção sobre os momentos em que as palavras de Dom Sergio ajudam a seguir em frente.

A celebração e bênção foi transmitida pela Rádio Rio Mar FM, Rádio Castanho FM e pelas redes socias.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar







