Manaus – Um acidente envolvendo um ônibus do transporte público e uma carreta deixou pessoas feridas nesta segunda-feira (7), na Avenida Ministro João Gonçalves de Souza, no Distrito Industrial 1, zona sul de Manaus.

Segundo informações da polícia, no ônibus estavam cerca de 50 passageiros dos quais 11 ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A cobradora e uma passageira ficaram presas às ferragens do veículo.

O motorista do ônibus informou à polícia que não viu a cabine da carreta e tentou frear, mas a pista estava escorregadia e acabou colidindo.

O Corpo de Bombeiros (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência.

