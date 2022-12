Se você deixou a ornamentação natalina de sua casa para última hora, a Bemol tem uma super oportunidade para você. A empresa amazonense está com uma mega promoção de itens natalinos com descontos que vão de 30% a 80% válidos para todas as lojas, compras pelo aplicativo e pelo site. São árvores de cores variadas, guirlandas, bolas natalinas e uma variedade de produtos estão destaque em todas as lojas Bemol.

As ofertas são válidas até o dia 31 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. O Natal é uma das comemorações mais populares da nossa cultura, sendo marcada por festividades presentes em todo o Brasil, mas devido a Copa do Mundo, que foi realizada ao final do ano, muitos deixaram a decoração natalina de lado. O saldão de Natal contempla ainda itens para casa como toalhas, velas, bandejas e presépios.

A Árvore De Natal Latcor 585 Galhos é uma das ofertas disponíveis. O item que é um símbolo da data, custa à vista R$ 472,00 podendo ser parcelado em até 4x de R$ 118,00 sem juros no Cartão Bemol e em até 10X no cartão de crédito.

E um item decorativo essencial para a sua árvore são as bolas natalinas. No saldão você encontra conjuntos de diversas cores e valores. O Jogo De Bolas De Natal Santini 6 Peças Rosé é vendido a R$28,00; Já o Jogo De Bolas De Natal Santini 6 Peças Azul E Dourado sai por apenas R$ 24,00 enquanto o Jogo De Bolas Natalinas Santini 6 Peças Dourado R$ 20,00.

Os adornos são decorações que podem ser usados em árvores e também como centro de mesa, e o Adorno Árvore Santini Com Pinhas Azul é uma excelente opção. Por apenas R$ 133,00 à vista ou 4x de R$ 33,25 sem juros no Cartão Bemol e em até 10x de R$ 13,30 no cartão de crédito.

E se você está procurando por um boneco de Papai Noel animado, o Papai Noel Santini Com Música é a pedida. Por apenas R$ 102,00 à vista ou em até 4x de R$ 25,50 sem juros no Cartão Bemol e em até 10x de R$ 10,20 no Cartão de Crédito.

Uma vantagem para o cliente Bemol que quer comprar de forma fácil e rápida é o aplicativo. No App você acha ofertas, variedades e a comodidade de fazer suas compras pelo celular. O aplicativo está disponível para os dispositivos Android e iOS.

E você que ainda não fez suas compras de Natal pode conferir uma lista de opções de presente no site. Os produtos podem ser pagos com o cartão Bemol e suas vantagens de parcelamento, bem como, com o vale crédito da rede. Além das unidades físicas o cliente pode adquirir produtos pelos números de televendas disponíveis, o 0800 726 8300 e pelo WhatsApp (92) 98452-2238.

Sobre a Bemol

A Bemol atribui seu crescimento ao longo de seus 80 anos como empresa ao seu mais importante patrimônio: o relacionamento que mantém com seus clientes, fornecedores e colaboradores desde a sua fundação. Nascida em Manaus e presente nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, a Bemol possui atualmente 38 lojas, 42 Farmácias, quatro Mercados Bemol e stands no interior, que atendem grande parte da região Norte.