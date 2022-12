Foi inaugurada nesta terça-feira (20) 43ª Bemol Farma, localizada na Avenida Efigênio Sales, n° 3047, no Park Mall Ephigênio Salles. A unidade funciona de segunda a domingo, das 07h às 23h, e oferta medicamentos Referência e Genéricos, os serviços de atendimento farmacêutico e exames remotos. E se você ainda não comprou seus presentes de Natal, a Farma Ephigênio tem o melhor da perfumaria, dermocosméticos e maquiagens além de uma sacola presenteável, ideal para as festas natalinas.

A Farma Efigênio Sales, possui 200m² e conta com 9 colaboradores especialistas, para proporcionar experiências cada vez melhores, fortalecendo assim a relação de confiança entre a empresa e seus clientes. De acordo com a Diretora Operacional da Bemol, Socorro Canton, a Bemol Farma agrega valor ao local e fomenta o crescimento da economia em uma das áreas mais movimentadas de Manaus.

Além dos principais produtos como medicamentos tradicionais, higiene infantil, itens de cuidados pessoais, vitaminas, suplementos, aparelhos medidores, linha de dermocosméticos e de conveniência, a mais nova Farma oferece gratuitamente aferição de pressão e glicemia; aplicação de brinco em adultos, crianças e bebês; medição de glicemia capilar e medição de temperatura.

Os exames laboratoriais disponíveis na Bemol Farma são feitos sem a necessidade de agendamento prévio e tem os resultados divulgados em 30 minutos e os laudos enviados via SMS ou E-mail, o que proporciona ao cliente uma experiência mais prática e agradável.

Todos os serviços e produtos oferecidos podem ser pagos com Crediário Bemol em até 4x sem juros, vale crédito, bônus da loja e em até 10x sem juros no cartão de crédito. Podendo também consultar seu saldo no cartão Bemol, parcelas pendentes ou até mesmo, quitá-las diretamente no caixa.

Seguindo o seu plano de expansão em Manaus, a Bemol Farma inaugurou em 2022 a Farma Dom Pedro, Farma Boulevard e recentemente, a Farma Educandos. As compras também podem ser feitas pelo site https://www.bemolfarma.com.br/, por meio do televendas pelo número 3133-3700 em Manaus e o 0800 726 8300, para outras localidades. Outra possibilidade para compra é o catálogo de vendas. Nela o cliente poderá escolher o produto desejado com um vendedor, tendo um atendimento mais personalizado.

Programa de Recompensa

O Programa de Recompensas da Bemol Farma proporciona ao cliente que realizar compras por dois meses consecutivos, receber 5% do valor total do último mês em Vale-Crédito para usar em novas compras, abatimento de parcelas ou pagamentos.

O benefício é uma forma de fidelizar o cliente que compra na Bemol Farma, seja na unidade física, site ou televendas. Para aderir, o cliente deverá informar o CPF no momento de suas compras para garantir a participação no programa e deve realizar compras por dois meses consecutivos.

Sobre a Bemol Farma

Nascida em 2016, a Bemol Farma segue em processo de expansão pelas cidades da Amazônia Ocidental e investe cada vez mais em inovação e tecnologia para atender de forma mais rápida e eficiente. Por meio do E-Commerce Caboclo, a Bemol Farma também atende em mais de 60 municípios entre Amazonas, Roraima, Rondônia e Pará.